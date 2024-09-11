Лето 2024 года назвали самым жарким в истории

Синоптик Вильфанд: лето 2024 года стало самым жарким за всю историю наблюдений

Лето 2024 года оказалось самым жарким за всю историю наблюдений. Таким назвал его научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд со ссылкой на данные Всемирной метеорологической организации, пишет ТАСС.

Рекордно жарким стал и август — температура воздуха превышала климатическую норму на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, отметил синоптик. По словам Вильфанда, аналогичная ситуация в мире случается уже 13-й раз подряд и наблюдалась все летние месяцы.

«Задачей человечества всех стран является препятствование повышению температуры к концу века более чем на 1,5 градуса», — заявил метеоролог и предупредил, что количество опасных погодных явлений резко увеличивается на фоне такого глобального потепления.

В июле стало известно, что мир пережил самый жаркий год в истории. 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи.