Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
07:01, 11 сентября 2024Ценности

Линдси Лохан появилась на публике в прозрачном боди

Фото: Photo Image Press / Globallookpress.com

Американская актриса Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует издание People.

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» посетила ежегодный ужин Kering Foundation Caring for Women в Нью-Йорке. Так, для мероприятия знаменитость выбрала черное прозрачное боди, оформленное кружевами и открытыми плечами. При этом на размещенных кадрах видно, что Лохан надела под изделие нижнее белье телесного цвета.

Кроме того, артистка примерила черные остроносые туфли и дополнила свой внешний вид длинными серьгами с сияющими камнями. Вдобавок визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

В мае Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха, на которых показала фигуру в купальнике.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп и Харрис встретились на теледебатах. В чем они успели обвинить друг друга за 90 минут?

      ВСУ открыли огонь по пытавшимся убежать через поля жителям Курской области

      В Германии крупный участок моста рухнул в реку

      Раскрыта стоимость проезда на ВСМ Москва — Петербург

      Россиянин описал поездку в Абхазию фразой «не ожидали, что нас будут встречать со слезами»

      Мощный пожар в бывшем спорткомплексе Петербурга ликвидировали

      Морпехи взяли в плен бойцов ВСУ при контрнаступлении в Курской области

      Белоусов обратился к российским военным в зоне СВО

      Трамп пообещал инициировать переговоры Путина и Зеленского

      В США назвали тайных участников дебатов Трампа и Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше