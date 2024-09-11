Линдси Лохан появилась на публике в прозрачном боди

Американская актриса Линдси Лохан появилась на публике в откровенном образе. Соответствующие снимки публикует издание People.

38-летняя звезда «Чумовой пятницы» посетила ежегодный ужин Kering Foundation Caring for Women в Нью-Йорке. Так, для мероприятия знаменитость выбрала черное прозрачное боди, оформленное кружевами и открытыми плечами. При этом на размещенных кадрах видно, что Лохан надела под изделие нижнее белье телесного цвета.

Кроме того, артистка примерила черные остроносые туфли и дополнила свой внешний вид длинными серьгами с сияющими камнями. Вдобавок визажисты сделали ей нюдовый макияж, а стилисты, в свою очередь, распустили волосы и уложили их в аккуратные локоны.

В мае Линдси Лохан поделилась с фанатами снимками с отдыха, на которых показала фигуру в купальнике.