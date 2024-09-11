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17:19, 11 сентября 2024Экономика

Россиянам предсказали приход очередной магнитной бури

Синоптик Леус: магнитная буря класса G2 накроет Землю 13 сентября
СюжетМагнитные бури:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: NASA / SDO / Handout via Reuters

Очередная магнитная буря накроет Землю в пятницу, 13 сентября. Прежний прогноз, обещавший геомагнитные возмущения во вторник, не сбылся. Об этом в своем Telegram-канале сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«На сегодня магнитная тревога отменяется», — успокоил метеоролог. По его словам, распространенные технологии расчета траекторий солнечных масс допускают ошибки, если плазма задевает магнитосферу по касательной. Прошедшие на Солнце вспышки не были сильными, поэтому новых геомагнитных рекордов не ожидается, пообещал Леус.

Магнитная буря, не состоявшаяся 10 сентября, произойдет позже. Слабые колебания магнитосферы, как выразился синоптик, «запаздывают» и начнут ощущаться только вечером в четверг, 12 сентября. Более мощная буря класса G2 будет наблюдаться на следующий день.

Ранее россиянам напомнили, что делать для хорошего самочувствия во время магнитной бури. Так, при скачках давления врачи советуют гулять на свежем воздухе, чтобы стимулировать кровообращение.

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      Виктория Клабукова
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