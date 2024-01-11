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19:26, 11 января 2024Забота о себе

Метеозависимым россиянам посоветовали медитировать во время магнитных бурь

Врач Уланкина посоветовала метеозависимым людям медитировать при скачке давления

Фото: Katerina May / Unsplash

Пережить магнитную бурю и облегчить самочувствие при скачках давления метеозависимым россиянам поможет несколько простых правил. Как рассказала Life.ru врач Ольга Уланкина, в их число входят занятие физической активностью, обильное питье и медитация.

По совету эксперта, небольшая прогулка на свежем воздухе поможет стимулировать кровообращение. Также Уланкина посоветовала медитировать, чтобы уменьшить головную боль в это время. «Отдых помогает организму более качественно восстанавливаться и восполнять ресурсы», — отметила врач.

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Понятия «метеозависимость» в официальной классификации болезней нет, однако существует группа людей, на которых влияют скачки атмосферного давления. В первую очередь, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, мигренью, низким артериальным давлением.

Ранее врач Олеся Савельева призвала закалять сосуды для борьбы с метеочувствительностью. Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ и одеваться по погоде.

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      Варвара Кошечкина
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