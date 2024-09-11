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12:15, 11 сентября 2024Мир

Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

Маск: Харрис фактически правит США, так как Байден редко появляется на работе

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Вице-президент США Камала Харрис уже фактически начала управление страной, так как глава Белого дома Джо Байден редко появляется на работе. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

«И все же, если Харрис может делать великие дела, почему она этого до сих этого не сделала на посту вице-президента? Байден редко появляется на работе, поэтому она уже, по сути, управляет США», — отметил бизнесмен.

При этом Маск подчеркнул, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп «гораздо лучше справится с управлением страны», чем это сделает Харрис.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

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      Дарья Устьянцева
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