Маск заявил о фактическом управлении США Камалой Харрис

Маск: Харрис фактически правит США, так как Байден редко появляется на работе

Вице-президент США Камала Харрис уже фактически начала управление страной, так как глава Белого дома Джо Байден редко появляется на работе. Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своем аккаунте социальной сети Х.

«И все же, если Харрис может делать великие дела, почему она этого до сих этого не сделала на посту вице-президента? Байден редко появляется на работе, поэтому она уже, по сути, управляет США», — отметил бизнесмен.

При этом Маск подчеркнул, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп «гораздо лучше справится с управлением страны», чем это сделает Харрис.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».