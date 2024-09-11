Медведчук: Украина является угрозой для стран Запада

Украина является угрозой для стран Запада из-за возможного втягивания их в глобальную войну. Об этом заявил бывший лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, передает РИА Новости.

«Угрозой для коллективного Запада является именно Украина Зеленского, которая бесцеремонно хочет втянуть НАТО в войну с Россией, в Третью мировую войну», — сказал Медведчук.

Зеленский, по словам главы партии «За жизнь», подталкивает Запад к расширению конфликта, исключая отдаленное участие стран НАТО в нем.

Ранее Виктор Медведчук обвинил нынешнего президента Украины в уничтожении экономики страны и в уходе от хороших отношений с Россией, которые давали Украине дешевые газ и бензин.