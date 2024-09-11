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16:44, 11 сентября 2024Мир

Германия заверила Трампа в нежелании есть кошек и собак

В МИД Германии ответили на слова Трампа о неудачной энергетической политике ФРГ
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) ответило на слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о неудачной энергетической политике ФРГ, а также на его высказывание о том, что мигранты в США якобы едят домашних животных. Свой комментарий ведомство опубликовало в социальной сети Х.

«Нравится вам это или нет, но энергетическая система Германии полностью функционирует, и более 50 процентов энергии поступает из возобновляемых источников. И мы закрываем, а не строим угольные и атомные электростанции», — утверждается в публикации.

«PS: Мы также не едим кошек и собак», — добавили в МИД.

Ранее во время дебатов с вице-президентом США Камалой Харрис Трамп раскритиковал соперницу за желание разнообразить источники энергии, отметив, что Германия потерпела неудачу в попытке отказаться от ископаемого топлива. Во время выступления бывший американский лидер также заявил, что иммигранты с Гаити якобы потребляют в пищу домашних животных.

Дебаты Трампа и Харрис состоялись 10 сентября. Спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Харрис призвал экс-президента провести еще один раунд дебатов. Трамп выразил нежелание вновь дебатировать с американским вице-президентом.

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      Елизавета Мытарева
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