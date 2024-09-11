Штаб Харрис призвал Трампа провести новые дебаты

CNN: штаб Харрис призвал Трампа провести еще один раунд дебатов

Спустя несколько минут после окончания дебатов штаб кандидата на пост президента США от Демократической партии Камалы Харрис призвал бывшего американского лидера Дональда Трампа провести еще один раунд дебатов. Об этом сообщает CNN.

«Под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Камалой Харрис или отступлением с Трампом. Вот что они увидели сегодня вечером и что им предстоит увидеть на вторых дебатах в октябре. Вице-президент Харрис готова ко вторым дебатам. Дональд Трамп?» — сказала представитель штаба Харрис Джен О'Мэлли Диллон.

Ранее Трамп оценил прошедшие дебаты с Камалой Харрис. По словам кандидата на пост президента от республиканцев, они стали лучшими за всю его политическую карьеру.