Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти Маслякова

Глава Лиги безопасного интернета Мизулина: Масляков до последнего следил за КВН

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина высказалась о судьбе КВН после смерти ведущего Александра Маслякова. Об этом с места прощания с Масляковым сообщил корреспондент «Ленты.ру».

«КВН, конечно, будет жить. Это большая семья, большая школа, люди, которых воспитал Масляков», — подчеркнула Мизулина.

Мы все росли на КВН, мы все дети КВН. Конечно, Александр Васильевич воспитал поколение молодежи в нашей стране Екатерина Мизулина Глава Лиги безопасного интернета

По словам главы Лиги безопасного интернета, Масляков следил за КВН и во время болезни, незадолго до смерти.

«Он до последнего следил за всеми съемками, за всеми выпусками, в которых и я принимала участие. Он давал замечания, свои комментарии. Конечно, это невероятная самоотдача. И я счастлива, что наша страна рождает таких людей», — подчеркнула Мизулина.

Маслякова не стало 8 сентября. Руководителю КВН было 82 года.

Масляков был ведущим КВН с 1964 года. В 1994-м он получил звание «Заслуженный деятель искусств России», а в 2002-м — телевизионную премию ТЭФИ за вклад в развитие телевидения в России. Также руководитель КВН является полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».