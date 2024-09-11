Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:04, 11 сентября 2024Бывший СССР

Молдавская оппозиция обвинила президента в нарушении избирательного законодательства

Оппозиция Молдавии обвинила Санду в нарушении избирательного законодательства
Майя Санду

Майя Санду . Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля подал жалобу в ЦИК на главу государства Майю Санду и обвинил ее в нарушениях избирательного законодательства. Его слова приводит РИА Новости.

«Госпожа президент несколько раз грубо нарушила избирательное законодательство. По закону, агитация начинается не ранее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 20 октября», — сказал он.

При этом Санду призвала граждан поучаствовать в референдуме еще в августе, уточнил Боля. Представитель оппозиции назвал действия молдавского лидера плевком в национальное законодательство. По его мнению, нарушением является использование госсредств в политических целях.

29 августа ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу Боли. Политик заявил, что продолжит борьбу.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны России сообщило о попытке захвата десантом ВСУ буровой платформы в Черном море

      Россиянам с маленькими хрущевками посоветовали снести в них стены

      Наряд Бородиной на видео высмеяли в сети со словами «Леонтьев уже не тот»

      Подозреваемому в аферах с недвижимостью бывшему главе российского города продлили арест

      ВСУ атаковали Тульскую область десятиметровой ракетой. Целью мог быть газопровод — рядом нашли воронку

      В Харьковской области расширят зову принудительной эвакуации

      На Украине испытали дрон с советской «Мухой»

      Захарова предрекла неконтролируемую эскалацию конфликта из-за поставок вооружений Киеву

      В регионе России жертвами атак ВСУ с начала СВО стали свыше 250 человек

      В России резко подорожала аренда жилья

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше