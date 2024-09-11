Молдавская оппозиция обвинила президента в нарушении избирательного законодательства

Кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля подал жалобу в ЦИК на главу государства Майю Санду и обвинил ее в нарушениях избирательного законодательства. Его слова приводит РИА Новости.
«Госпожа президент несколько раз грубо нарушила избирательное законодательство. По закону, агитация начинается не ранее, чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 20 октября», — сказал он.
При этом Санду призвала граждан поучаствовать в референдуме еще в августе, уточнил Боля. Представитель оппозиции назвал действия молдавского лидера плевком в национальное законодательство. По его мнению, нарушением является использование госсредств в политических целях.
29 августа ЦИК Молдавии отказался регистрировать инициативную группу Боли. Политик заявил, что продолжит борьбу.