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15:53, 11 сентября 2024Из жизни

На острове нашли спрятанные во время набега пиратов римские монеты

На итальянском острове нашли клад римских монет, спрятанный от пиратов

Фото: Portale Internet della Regione Siciliana

Археологи нашли на малонаселенном острове в Италии клад с римскими монетами. Об этом пишет Live Science.

Команда ученых из университета Тюбингена ведет раскопки акрополиса Санта-Тереза и Сан-Марко на острове Паниеллерия в Средиземном море уже на протяжении 25 лет. В августе после проливных дождей они нашли в грязи рядом со стеной несколько серебряных монет. Обследовав участок, они обнаружили еще 27 монет в углублении под камнем.

Монеты были отчеканены между 94 и 74 годами до нашей эры. В этот период острова в Средиземном море, включая Сицилию и Пантеллерии, находились под контролем Римской империи. Исследователи считают, что монеты спрятал кто-то из местных жителей, чтобы спасти деньги от пиратов. Их набеги были распространенным явлением в прибрежных регионах в это время.

Монеты были отчеканены в Риме — это серебряные денарии, традиционная древнеримская валюта, которая была в обороте не одно столетие. На одной стороне монеты выбит мужской профиль — археологам еще предстоит определить, кому он принадлежит.

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      Антонина Черташ
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