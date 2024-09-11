На острове нашли спрятанные во время набега пиратов римские монеты

На итальянском острове нашли клад римских монет, спрятанный от пиратов

Археологи нашли на малонаселенном острове в Италии клад с римскими монетами. Об этом пишет Live Science.

Команда ученых из университета Тюбингена ведет раскопки акрополиса Санта-Тереза и Сан-Марко на острове Паниеллерия в Средиземном море уже на протяжении 25 лет. В августе после проливных дождей они нашли в грязи рядом со стеной несколько серебряных монет. Обследовав участок, они обнаружили еще 27 монет в углублении под камнем.

Монеты были отчеканены между 94 и 74 годами до нашей эры. В этот период острова в Средиземном море, включая Сицилию и Пантеллерии, находились под контролем Римской империи. Исследователи считают, что монеты спрятал кто-то из местных жителей, чтобы спасти деньги от пиратов. Их набеги были распространенным явлением в прибрежных регионах в это время.

Монеты были отчеканены в Риме — это серебряные денарии, традиционная древнеримская валюта, которая была в обороте не одно столетие. На одной стороне монеты выбит мужской профиль — археологам еще предстоит определить, кому он принадлежит.

Ранее сообщалось, что в Великобритании кладоискатель нашел в поле огромный клад из 748 древнеримских монет. Артефакты лежали в поле на месте старой римской дороги.