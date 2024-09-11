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13:46, 11 сентября 2024Ценности

Наряд Кэти Холмс раскритиковали в сети словами «вытаскивает бутылки из мусора»

Фото: The Image Direct / Legion-media

Наряд американской актрисы кино и телевидения Кэти Холмс на прогулке раскритиковали в сети. Соответствующие фото и комментарии публикует издание Daily Mail.

Фотографы заметили 45-летнюю знаменитость на улице Нью-Йорка. Звезда надела мешковатые спортивные штаны серого цвета и яркий топ с графическим принтом. Помимо этого, она примерила высокие носки и кроссовки. В качестве аксессуаров актриса выбрала сумку и солнцезащитные очки.

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Пользователи сети не оценили образ Холмс в комментариях под постом. «Именно так я одеваюсь, когда болею и не ожидаю никого увидеть», «Куда она ходит в таком виде?», «У нее депрессия?», «Мне она кажется человеком, который вытаскивает бутылки из мусора и возвращает их за пять центов», «Единственная приятная вещь в ее наряде — это сумочка», — написали они.

В августе внешний вид Холмс на новых фото папарацци высмеяли в сети фразой «неряшливая капуста». Она предстала на снимках в сандалиях, спортивных укороченных штанах и мятой рубашке, оформленной в вертикальную полоску.

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      Екатерина Ештокина
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