Невеста миллиардера Безоса появилась на публике в прозрачном платье

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

54-летняя журналистка посетила ежегодный гала-ужин фонда Kering Foundation в Нью-Йорке. Она примерила для мероприятия обнажающее плечи прозрачное платье люксового бренда Oscar de la Renta, оформленное сеткой, длинным шлейфом и аппликациями в виде цветов. При этом возлюбленная Безоса надела открытые туфли марки Jimmy Choo и бриллиантовые серьги.

Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли ей на губы нюдовый блеск. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в высокую прическу и выпустили две пряди у лица.

Ранее сообщалось, что папарацци запечатлели Лорен Санчес с дорогостоящей сумкой.