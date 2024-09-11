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21:49, 11 сентября 2024Ценности

Невеста миллиардера Безоса появилась на публике в прозрачном платье

Фото: @laurenwsanchez

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса, репортерша Лорен Санчес появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки приводит издание Page Six.

54-летняя журналистка посетила ежегодный гала-ужин фонда Kering Foundation в Нью-Йорке. Она примерила для мероприятия обнажающее плечи прозрачное платье люксового бренда Oscar de la Renta, оформленное сеткой, длинным шлейфом и аппликациями в виде цветов. При этом возлюбленная Безоса надела открытые туфли марки Jimmy Choo и бриллиантовые серьги.

Визажисты сделали ей макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли ей на губы нюдовый блеск. Стилисты, в свою очередь, уложили ее волосы в высокую прическу и выпустили две пряди у лица.

Ранее сообщалось, что папарацци запечатлели Лорен Санчес с дорогостоящей сумкой.

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      Мария Винар
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