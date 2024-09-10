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14:20, 10 сентября 2024Ценности

Невеста миллиардера Безоса вышла на публику с сумкой за 3,3 миллиона рублей

Невесту Джеффа Безоса Лорен Санчес заметили с сумкой за 3,3 миллиона рублей

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла на публику с дорогостоящей сумкой. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

54-летнюю репортершу заметили с возлюбленным в Нью-Йорке. На размещенных кадрах видно, что она надела джинсы и белую футболку с рисунком. При этом в руках она держала кремовую сумку Hermes стоимостью 28 000 фунтов стерлингов (3,3 миллиона рублей).

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В то же время генеральный директор компании Amazon надел серо-голубые штаны и темно-синюю обтягивающую футболку. Известно, что пара прилетела в город на вертолете.

В августе невеста миллиардера Безоса вышла в свет с клатчем за 550 тысяч рублей. Она посетила ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе, США.

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      Екатерина Ештокина
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