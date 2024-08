Невеста миллиардера Безоса вышла в свет с клатчем за 550 тысяч рублей

Невеста Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет с клатчем за 550 тысяч рублей

Невеста американского миллиардера Джеффа Безоса Лорен Санчес вышла в свет в наряде за сотни тысяч рублей. Соответствующее фото появилось в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

54-летняя репортерша посетила ежегодный вечер фонда This Is About Humanity в Лос-Анджелесе, США. Она предстала на размещенном кадре в облегающем черном макси-платье с изображением красной розы. Стоимость данного предмета гардероба бренда Alexander McQueen на сайте ретейлера женской одежды класса люкс Net-a-porter составляет 2890 долларов (примерно 265 тысяч рублей).

Кроме того, избранница основателя интернет-компании Amazon взяла с собой клатч Tyler Ellis, продающийся на сайте марки за 6000 долларов (примерно 550 тысяч рублей).

В июле Санчес надела платье Dolce & Gabbana стоимостью 2995 долларов и случайно оголилась на улице.