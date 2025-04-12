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04:16, 12 апреля 2025Экономика

Водителей предупредили о мошенничестве с шинами

Адвокат Кудерко: В сезон массовой смены шин увеличиваются случаи мошенничества
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

В сезон массовой смены шин увеличиваются случаи мошенничества, связанные с продажей виртуальных покрышек за настоящие деньги. Об этом водителей предупредила адвокат Елена Кудерко в интервью агентству «Прайм».

По ее словам, чтобы не стать жертвой таких мошенников, следует соблюдать пять правил: проверять сайт компании-продавца шин, отзывы о нем, актуальность бизнеса, правильность процесса оплаты с выдачей чека с QR-кодом, а также сроки доставки шин.

«В качестве шестого правила, стоит помнить о том, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, а условия покупки существенно отличающиеся от рыночных — серьезный повод задуматься о честности продавца», — заключила юрист.

Ранее стало известно, что мошенники начали прерывать звонок, чтобы вызвать доверие у жертвы — включается автоответчик, который уведомляет жертву о том, что звонок был прерван полицией. «Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в СМС», — гласит сообщение.

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