Мошенники придумали новую схему обмана с прерыванием звонка

Эксперт МТС Бийчук: Мошенники начали прерывать звонок, чтобы вызвать доверие

Мошенники начали прерывать звонок, чтобы вызвать доверие у жертвы. О новой схеме обмана, которую придумали аферисты, предупредил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

Эксперт рассказал, что злоумышленники звонят россиянам и представляются сотрудниками банка, полиции или любой другой организации. Человеку сообщают, что он стал жертвой мошенников или на его имя был оформлен кредит. Затем аферисты резко прерывают звонок.

После этого включается автоответчик, который уведомляет жертву о том, что звонок был прерван полицией. «Обнаружена попытка мошенничества. Во избежание потери ваших средств, пожалуйста, немедленно перезвоните по номеру, который отправлен вам в СМС», — гласит сообщение. В случае бездействия россиянину могут угрожать блокировкой номера или банковских карт.

Затем человеку приходит СМС-сообщение с номером. Если жертва позвонит по нему, то трубку возьмут те же мошенники, которые на этот раз притворяются сотрудниками полиции. Они просят россиянина передать им личные данные для проверки, либо уговаривают его перевести деньги на их счет. В результате жертва лишается средств.

«Таким образом, создается иллюзия официального присутствия доверенной службы. Жертва теряет контроль, сбивается с толку и думает, что ее действительно спасли», — объяснил Бийчук.

Ранее россиян предупредили о распространенной схеме мошенников в мессенджере Telegram и на маркетплейсах. Злоумышленники предлагают пользователям оплатить таможенные пошлины.