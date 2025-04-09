Россиян предупредили о распространенной схеме мошенников в Telegram и на маркетплейсах

МВД: Мошенники предлагают оплатить таможенные пошлины при покупках в Telegram

Мошенники выманивают деньги у россиян, совершающих покупки на маркетплейсах и в Telegram, предлагая оплатить таможенные пошлины. Об этом предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что мошеннические магазины предлагают россиянам оплатить таможенные пошлины при заказе определенных товаров из-за рубежа. В поддельном документе, прикрепленном к публикации МВД, требовалось оплатить комиссию агенту в размере 14 тысяч рублей и таможенный сбор в 11 тысяч рублей.

В ведомстве подчеркнули, что такой платеж взимается только в том случае, если стоимость ввозимого в Россию товара превышает 200 евро (около 19 тысяч рублей) или если его вес составляет более 31 килограмма. В МВД подчеркнули, что оплатить пошлину можно при получении посылки или онлайн. «Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество», — подчеркнули правоохранители.

Также эксперты напомнили, что только Федеральная таможенная служба (ФТС) имеет право требовать оплаты таможенных пошлин.

Ранее стало известно, что мошенники стали рассылать россиянам уведомления от лица Федеральной налоговой службы. Сообщалось, что они используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть данными граждан.