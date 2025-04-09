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08:39, 9 апреля 2025Экономика

Мошенники в России стали притворяться налоговиками

«РГ»: Мошенники начали рассылать письма под видом уведомлений от ФНС
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

Некоторые россияне стали получать письма якобы из Федеральной налоговой службы РФ, которые на самом деле рассылают мошенники, желающие завладеть персональными данными своих потенциальных жертв. Об этом со ссылкой на Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу сообщила «Российская газета» («РГ»).

Оказалось, что злоумышленники используют поддельный бланк официального письма, чтобы завладеть персональными данными. Определить фейковый документ можно по таким признакам, как фальшивый код, подпись и неверные абонентские номера. Кроме того, бланк может содержать фамилии и инициалы несуществующих сотрудников.

Ранее россиян предупредили о том, что мошенники стали заманивать людей объявлениями о дешевой аренде жилья на курортах. Те, кто попался на эту уловку, сталкиваются с программой, которая будет перехватывать все сообщения от банков, поступающих на его телефон.

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