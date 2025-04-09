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00:16, 9 апреля 2025Интернет и СМИ

Мошенники придумали новую схему обмана желающих отдохнуть на курортах россиян

F6: Мошенники заманивают россиян объявлениями о дешевой аренде жилья на курортах
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В преддверии начала курортного сезона мошенники нацелились на россиян, желающих провести отдых на море. Как рассказали «Ленте.ру» в ИБ-компании F6, потенциальных жертв заманивают фейковыми объявлениями о дешевой аренде жилья преимущественно на Черноморском и Балтийском побережьях.

Исследователи сообщили, что раньше преступники публиковали такие приманки на специализированных площадках для объявлений, требуя перевести им в качестве предоплаты от 20 до 50 процентов стоимости аренды. Теперь же злоумышленники придумали новую схему обмана: они размещают короткие видео в разделе Shorts на YouTube, а также в TikTok и Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), рассчитывая получить доступ ко всем сбережениям жертв.

«Ролик выглядит как видеообзор квартиры или слайд-шоу из фотографий, которые находят в интернете. Злоумышленники указывают цену на аренду ниже рыночной или обещают заманчивые скидки. Например, "Квартира в центре за две тысячи рублей в сутки вместо пяти тысяч рублей"», — предупредили в F6.

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Преступники не требуют оплаты полной стоимости аренды жилья, утверждая лишь, что необходимо внести рубль в качестве гарантии. В процессе оплаты пользователей с операционной системой iOS перенаправляют на поддельные сайты известных сервисов бронирования, а также на форму для оплаты, где они вводят данные своих банковских карт. Владельцев устройств под управлением Android обманом принуждают скачать вредоносное приложение, в котором также придется указать данные карт. На самом деле программа будет просто перехватывать все сообщения от банков, благодаря чему злоумышленники получат доступ к личным кабинетам и смогут вывести оттуда все деньги.

«Размер ущерба от действий мошеннической группы, которая использует эту схему, составляет от 1 тысячи до 140 тысяч рублей. Массовое появление фейковых объявлений об аренде квартир на курортах ожидается в конце апреля — начале мая: преступники делают ставку на сезонный ажиотаж и желание отдыхающих забронировать жилье в последний момент», — заключили в F6.

Тем временем в МВД заявили об обмане россиян мошенниками с помощью фейковых лотерей. В ведомстве подчеркнули, что, если розыгрыш проводит не крупный бренд или уполномоченный федеральный орган, а гарантия получения призов отсутствует, то вероятность материального ущерба для россиян увеличивается.

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