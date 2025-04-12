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05:37, 12 апреля 2025Россия

Жительница Курской области рассказала об угрозах ВСУ расстрелом из-за водки

«Известия»: ВСУ в Курской области грабили дома и запугивали мирное население
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области занимались мародерством и запугивали мирных жителей оружием. Об этом «Известиям» рассказали жительницы Екатерина и Любовь.

Екатерина сообщила, что украинские военные всегда ходили с оружием и рацией. «Они ходили все время с автоматами. (...) Вывозили все с Плехово. Все буквально. Вот что попадалось под руки, они все вывозили», — добавила она, отметив, что солдаты ВСУ на прицепах вывозили телевизоры, холодильники и стиральные машины.

Помимо этого, украинские военнослужащие вторгались в жилье местных и под угрозой убийства требовали спиртное. «Ну а потом он, значит, на меня: "Тварь, давай водку, иначе сейчас застрелю". Ну, а там было у нас, значит, две бутылки по половинке. Я нагнулась, эту водку, думаю, на, хлебай, только не трогай нас», — вспоминает Любовь.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что бойцы ВСУ пытались отравить мирных жителей Суджи газом.

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