«Известия»: ВСУ в Курской области грабили дома и запугивали мирное население

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Курской области занимались мародерством и запугивали мирных жителей оружием. Об этом «Известиям» рассказали жительницы Екатерина и Любовь.

Екатерина сообщила, что украинские военные всегда ходили с оружием и рацией. «Они ходили все время с автоматами. (...) Вывозили все с Плехово. Все буквально. Вот что попадалось под руки, они все вывозили», — добавила она, отметив, что солдаты ВСУ на прицепах вывозили телевизоры, холодильники и стиральные машины.

Помимо этого, украинские военнослужащие вторгались в жилье местных и под угрозой убийства требовали спиртное. «Ну а потом он, значит, на меня: "Тварь, давай водку, иначе сейчас застрелю". Ну, а там было у нас, значит, две бутылки по половинке. Я нагнулась, эту водку, думаю, на, хлебай, только не трогай нас», — вспоминает Любовь.

Ранее врио главы Курской области Александр Хинштейн сообщил, что бойцы ВСУ пытались отравить мирных жителей Суджи газом.

