Хинштейн: ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались отравить мирных жителей Суджи газом. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ходе визита в Дмитриевский район он посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где побеседовал с эвакуированными из Суджанского района мирными жителями.

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц», — написал Хинштейн. Он добавил, что многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках.

Ранее в Курске установили арт-объект в виде трубы в честь операции «Поток», которую российские военные провели под Суджей, чтобы выйти в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ).