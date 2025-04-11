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23:15, 11 апреля 2025Россия

В Курской области рассказали о попытках ВСУ отравить газом жителей Суджи

Хинштейн: ВСУ пытались отравить газом мирных жителей в Судже
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались отравить мирных жителей Суджи газом. Об этом сообщил врио главы Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

В ходе визита в Дмитриевский район он посетил пункт временного размещения в Дмитриеве, где побеседовал с эвакуированными из Суджанского района мирными жителями.

«Люди рассказывают страшное: как в Судже украинцы травили мирных жителей газом, как обстреливали подвалы, атаковали дронами, которых в небе кружило больше, чем живых птиц», — написал Хинштейн. Он добавил, что многие жили в подвалах с пожилыми родителями, которых при освобождении приходилось выносить на руках.

Ранее в Курске установили арт-объект в виде трубы в честь операции «Поток», которую российские военные провели под Суджей, чтобы выйти в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ).

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