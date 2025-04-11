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21:19, 11 апреля 2025Россия

В Курске установили арт-объект в виде трубы в честь операции «Поток»

РИАН: В Курске установили арт-объект в виде трубы в честь операции «Поток»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: В Теме | Курская область / «ВКонтакте»

В Курске установили арт-объект в виде трубы в честь операции «Поток», которую российские военные провели под Суджей, чтобы выйти в тыл Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Инсталляция представляет собой фрагмент трубы, размещенный на черном пьедестале. Он появился на Театральной площади.

Также стало известно, что в курском драматическом театре планируется выставка фотографий и личных вещей военнослужащих, принимавших участие в операции.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» раскрыл подробности операции «Поток». По его информации, ВСУ заметили вышедших из трубы бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ лишь через несколько часов.

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