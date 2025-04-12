Спецпосланник Трампа объяснил президенту США самый быстрый способ прекратить конфликт на Украине. Что он предложил?

Reuters: Уиткофф назвал самым быстрым путем к миру признание 4 новых регионов РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению чиновника, наиболее быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

Специальный посланник США сел с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание. По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона Reuters

Ранее американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Она подчеркнула, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева.

Келлог не согласен с идеей Уиткоффа

Спецпосланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог выступил против инициативы Уиткоффа. Генерал подчеркнул, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности.

На встрече с Трампом генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, касающимся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории Reuters

Издание уточняет, что Трамп по итогам встречи не принял решение о новой стратегии США.

В конце марта Келлог заявил, что вопрос территорий является самым трудным при урегулировании конфликта на Украине.

Британское издание The New Statesman писало, что нежелание президента Украины Владимира Зеленского отказываться от потерянных территорий — одно из главных препятствий к установлению мира при посредничестве США. По словам обозревателей, глава Белого дома принципиально согласен на территориальные уступки в пользу России и, вероятно, продолжит давить на Киев в этом вопросе.

Администрации Трампа не хватает четкого плана по конфликту на Украине

У администрации президента США отсутствует четкий план по урегулированию конфликта на Украине, отмечает Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных дипломатов.

Мы иногда слышим противоречивые вещи от разных членов администрации. Это усиливает ощущение того, что тут нет реального плана Reuters

В статье отмечается, что администрация Трампа не сформировала скоординированный процесс по политике в отношении Украины, несмотря на постоянную коммуникацию между Стивеном Уиткоффом и Китом Келлогом.

Источник агентства также рассказал, что национальный комитет безопасности США провел только одну встречу по разрешению украинского конфликта, что противоречит обычной практике Белого дома. Из-за этого возникла путаница как внутри американской администрации, так и среди европейских союзников относительно стратегии мирного урегулирования.

В марте газета The New York Times писала, что в офисе Зеленского обеспокоены контактами России и США, а также возможной поддержкой вхождения в состав России других регионов Украины. В частности, речь идет об Одессе — критически важном для республике порте.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что территории новых российских регионов никто никогда не распродаст. «Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России», — сказал он.

Посол России в Великобритании Андрей Келин называл ключевое условие мирного соглашения по Украине — по его словам, США должны признать принадлежность новых регионов к РФ.

