В Кремле ответили на вопрос о судьбе новых российских регионов

Песков: Территории новых российских регионов никто никогда не распродаст

Территории новых регионов России, где граждане поддержали присоединение к РФ, не будут распроданы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России, и эти территории уже никто никогда не распродаст», — ответил на вопрос о судьбе новых российских регионов официальный представитель Кремля.

Песков также оценил перспективу мирных переговоров по Украине с Соединенными Штатами. По его словам, Москва сохраняет открытость к обсуждению.

Пресс-секретарь российского лидера также назвал общение Путина и его американского коллеги Дональда Трампа диалогом двух выдающихся президентов. Он подчеркнул, что уровень поддержки Путина населением «беспрецедентно зашкаливает».