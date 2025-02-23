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13:13, 23 февраля 2025Мир

Кремль назвал общение Путина и Трампа диалогом двух выдающихся президентов

Песков: Диалог между Путиным и Трампом многообещающий, они выдающиеся президенты
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Общение президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа — это диалог между двумя выдающимися лидерами. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Он отметил, что Путин — не менее уникальный президент, чем Трамп. Уровень его поддержки населением «беспрецедентно зашкаливает», к тому же российский лидер бесконечно далек от популизма, указал Песков.

«Здесь диалог идет между двумя действительно выдающимися президентами. Это многообещающе. Важно, чтобы ничего не помешало реализации их политической воли», — высказался пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Путин высоко оценил переговоры российской и американской делегаций в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.18 февраля российская и американская делегации впервые за три года провели полноценные переговоры о конфликте на Украине. На встрече стороны обсудили нормализацию двусторонних отношений, подготовку к переговорам президентов России и США.

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