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18:01, 29 марта 2025Интернет и СМИ

В Британии назвали главное препятствие для мира на Украине

NS: Нежелание Зеленского отказываться от территорий — главное препятствие к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Нежелание президента Украины Владимира Зеленского отказываться от потерянных территорий — одно из главных препятствий к установлению мира при посредничестве США. Об этом пишет британское издание The New Statesman (NS).

Как полагают журналисты, американский президент Дональд Трамп особенно сильно обеспокоен этой ситуацией. По словам обозревателей, глава Белого дома принципиально согласен на территориальные уступки в пользу России и, вероятно, продолжит давить на Киев в этом вопросе.

«Трамп никогда не скрывал своего презрения к Зеленскому. (...) Для Трампа самым большим препятствием к миру на Украине является отказ Зеленского принести территориальные жертвы, достаточные для удовлетворения [президента России Владимира] Путина», — рассуждает издание.

26 марта Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.

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