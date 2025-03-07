Посол Келин: США должны признать новые регионы России

Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал ключевое условие мирного соглашения по Украине — по его словам, США должны признать принадлежность новых регионов к РФ. Об этом дипломат заявил в интервью Sky News.

«Территориальная ситуация должна быть признана. Эти территории были включены в нашу конституцию, и мы продолжим настаивать на том, чтобы все силы украинского правительства покинули эти территории», — сказал он.

По его словам, Россия заинтересована в «новой» Украине — нейтральной и безъядерной. На вопрос о том, согласятся ли американцы признать новые регионы РФ, Келин ответил: «Из того, что я прочитал, американцы действительно понимают реальность».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал, что территории новых российских регионов никто никогда не распродаст. «Для нас главное, что люди уже давно приняли для себя решение присоединиться к России», — сказал он.