Келлог раскритиковал план Уиткоффа по наиболее быстрому прекращению огня на Украине

Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании 4 новых регионов РФ

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Келлог подчеркнул, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности. «На встрече с Трампом генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, касающимся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп по итогам встречи не принял решение о новой стратегии США.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча в Санкт-Петербурге продлилась более трех часов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

