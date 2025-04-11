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21:49, 11 апреля 2025Мир

Келлог раскритиковал план Уиткоффа по наиболее быстрому прекращению огня на Украине

Reuters: Келлог раскритиковал идею Уиткоффа о признании 4 новых регионов РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кит Келлог

Кит Келлог. Фото: Siavosh Hosseini / Globallookpress.com

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог выступил против инициативы спецпредставителя американского лидера Стивена Уиткоффа о том, что самым быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех новых регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает агентство Reuters.

Келлог подчеркнул, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности. «На встрече с Трампом генерал Кит Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, касающимся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — говорится в публикации.

Отмечается, что Трамп по итогам встречи не принял решение о новой стратегии США.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча в Санкт-Петербурге продлилась более трех часов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

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