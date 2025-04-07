The Telegraph: Конгрессвумен Спартц призвала Киев отказаться от территорий

Американская конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц призвала Киев отказаться от притязаний на территории и признать их закрепление за Россией. Об этом пишет газета The Telegraph.

«Единственный член конгресса украинского происхождения не боится расстроить своих соотечественников (...) Они должны признать уступку территории России и требовать отставки Владимира Зеленского», — отмечается в материале издания.

Спартц подчеркнула, что в обратном случае Украина лишь потеряет еще больше территорий и отказ от компромиссов с Россией осложняет положение Киева. Она также раскритиковала Зеленского, связав с его ошибками украинский кризис.

4 апреля государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская сторона не будет заранее судить об уступках при урегулировании конфликта на Украине, на которые могут пойти как Киев, так и Москва. Он подчеркнул, что окончательно ситуация прояснится по итогам переговоров.