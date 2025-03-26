В США назвали самый трудный момент при урегулировании конфликта на Украине

Келлог: Вопрос территорий является самым трудным при урегулировании по Украине

Вопрос территорий является самым трудным при урегулировании конфликта на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог. Его слова передает РИА Новости.

По его мнению, самой простой частью процесса было обсуждение моратория по ударам в Черном ударе. Келлог подчеркнул, что следующие шаги будут «по-настоящему сложными».

Ранее замглавы офиса президента Украины Павел Палиса заявил, что на переговорах с США в Саудовской Аравии статус перешедших под контроль России территорий не поднимался, так как Киев не приемлет разговоров о территориальных уступках.