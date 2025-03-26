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19:55, 26 марта 2025Бывший СССР

Украина и США обсудили полное прекращение огня

Офис Зеленского: В Джидде Украина и США обсудили полное прекращение огня
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

В Джидде в Саудовской Аравии делегациями Украины и США обсуждалось полное прекращение огня. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает «Страна.ua».

По его словам, делегация Украины «продолжила технические консультации о всеобъемлющем прекращении огня». Он добавил, что статус перешедших под контроль России территорий на этих переговорах не поднимался, так как Киев не приемлет разговоров о территориальных уступках.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — сказал он.

До этого Трамп заявил о желании России и Украины достичь мира.

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