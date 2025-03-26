Офис Зеленского: В Джидде Украина и США обсудили полное прекращение огня

В Джидде в Саудовской Аравии делегациями Украины и США обсуждалось полное прекращение огня. Об этом заявил замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Павел Палиса, передает «Страна.ua».

По его словам, делегация Украины «продолжила технические консультации о всеобъемлющем прекращении огня». Он добавил, что статус перешедших под контроль России территорий на этих переговорах не поднимался, так как Киев не приемлет разговоров о территориальных уступках.

Ранее американский лидер Дональд Трамп оценил переговоры с Россией и Украиной. «Мы добиваемся больших успехов в том, что касается [переговоров] Россией, Украиной», — сказал он.

До этого Трамп заявил о желании России и Украины достичь мира.