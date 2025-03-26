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05:11, 26 марта 2025Мир

Трамп заявил о желании России и Украины достичь мира

Трамп заявил, что Россия и Украина хотят положить конец конфликту
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Newsmax заявил о желании России и Украины положить конец конфликту.

«Я думаю, что Россия хотела бы, чтобы это закончилось. И я думаю, что [президент Украины Владимир] Зеленский хотел бы, чтобы это закончилось», — подчеркнул американский лидер.

Ранее стало известно, что переговоры между Россией и США в Эр-Рияде продлились более 12 часов. Официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс рассказала, что переговоры сторон были сосредоточены на восстановлении мирной торговой деятельности в Черном море. Она также подчеркнула, что Москва и Киев «никогда не были ближе, чем сейчас, к полному прекращению огня».

25 марта сообщалось, что группа американских сенаторов призвала администрацию президента США отдать Украине замороженные активы России.

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