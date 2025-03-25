Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:36, 25 марта 2025Мир

Сенаторы США призвали Трампа отдать Украине замороженные активы России

Американские сенаторы призвали Трампа отдать Украине замороженные активы России
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: CNP / AdMedia / Global Look Press

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа отдать Украине замороженные активы России. Об этом сообщает Reuters.

Утверждается, что несколько демократов и республиканцев составили письмо, направленное госсекретарю Марко Рубио. В документе содержатся призывы подтолкнуть европейских союзников к переводу Киеву более 300 миллиардов долларов активов РФ.

«Как администрация рассматривает возможность использования всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию с целью прекращения войны?», — указано в письме сенаторов.

Ранее Трамп раскрыл притязания США на энергоресурсы Украины. По словам американского лидера, в данный момент «США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями».

    Обсудить
    Последние новости

    Самые долгие переговоры России и США в Эр-Рияде завершились

    В Раде назвали Залужного трусом и предателем из-за одного поступка

    Сенаторы США призвали Трампа отдать Украине замороженные активы России

    «Огромный подземный город» под египетскими пирамидами назвали фейком

    Российский журналист получил ранение при атаке ВСУ

    В США рассказали о «худшем танке НАТО»

    Россияне сообщили о загадочной светящейся спирали в ночном небе

    Белый дом признал утечку секретной информации на фоне скандала

    Лавров расскажет о переговорах России и США

    Российскую делегацию после переговоров с США сняли на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше