Сенаторы США призвали Трампа отдать Украине замороженные активы России

Группа американских сенаторов призвала администрацию президента США Дональда Трампа отдать Украине замороженные активы России. Об этом сообщает Reuters.
Утверждается, что несколько демократов и республиканцев составили письмо, направленное госсекретарю Марко Рубио. В документе содержатся призывы подтолкнуть европейских союзников к переводу Киеву более 300 миллиардов долларов активов РФ.
«Как администрация рассматривает возможность использования всех имеющихся в ее распоряжении финансовых инструментов для усиления давления на Россию с целью прекращения войны?», — указано в письме сенаторов.
Ранее Трамп раскрыл притязания США на энергоресурсы Украины. По словам американского лидера, в данный момент «США ведут переговоры с Украиной о возможности владения американскими фирмами украинскими электростанциями».