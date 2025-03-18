В офисе Зеленского встревожились из-за поддержки США присоединения Одессы к России

NYT: Украина боится, что США поддержат вхождение Одессы в состав России

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены контактами России и США, а также возможной поддержкой вхождения в состав России других регионов Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, в офисе Зеленского обеспокоены контактами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможностью поддержки последним присоединения России территорий Украины. В публикации, в частности, отмечается беспокойство чиновников в Киеве насчет Одессы — критически важного порта Украины.

NYT отмечает, что в Белом Доме оставят России право сохранить Крым «безусловно». Отмечается также, что Вашингтон предполагает передачу Москве «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вступают в критическую стадию. 18 марта состоится его телефонный разговор с Владимиром Путиным.