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08:59, 18 марта 2025Бывший СССР

В офисе Зеленского встревожились из-за поддержки США присоединения Одессы к России

NYT: Украина боится, что США поддержат вхождение Одессы в состав России
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

В офисе президента Украины Владимира Зеленского обеспокоены контактами России и США, а также возможной поддержкой вхождения в состав России других регионов Украины. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

По информации издания, в офисе Зеленского обеспокоены контактами президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, а также возможностью поддержки последним присоединения России территорий Украины. В публикации, в частности, отмечается беспокойство чиновников в Киеве насчет Одессы — критически важного порта Украины.

NYT отмечает, что в Белом Доме оставят России право сохранить Крым «безусловно». Отмечается также, что Вашингтон предполагает передачу Москве «почти всей территории, которой она владеет» в рамках специальной военной операции (СВО) на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине вступают в критическую стадию. 18 марта состоится его телефонный разговор с Владимиром Путиным.

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