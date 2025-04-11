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21:32, 11 апреля 2025Мир

Уиткофф назвал Трампу самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине

Reuters: Уиткофф считает, что признание 4 регионов закончит конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Стивен Уиткофф

Стивен Уиткофф. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф после встречи с российским представителем Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне назвал американскому лидеру самый быстрый путь прекращения конфликта на Украине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По мнению чиновника, наиболее быстрым способом достичь мирного соглашения является официальное признание российскими четырех регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«Специальный посланник США сел с президентом Дональдом Трампом в Белом доме и передал четкое послание. По словам Уиткоффа, самым быстрым способом добиться прекращения огня на Украине является поддержка стратегии, которая дала бы России право собственности на четыре восточноукраинских региона», — отмечает агентство со ссылкой на источники.

Против этой идеи выступил генерал Кит Келлог, спецпредставитель Трампа по Украине. Он подчеркнул, что Киев никогда не согласится на подобные договоренности. Как отмечает издание, на встрече американский президент не принял решения о новой стратегии США.

Уиткофф прибыл в Россию 11 апреля на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Их встреча в Санкт-Петербурге длится более трех часов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что переговоры стали очередным шагом на пути к мирному урегулированию на Украине.

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