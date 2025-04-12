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05:13, 12 апреля 2025Бывший СССР

Житель Великой Новоселки рассказал о расправах ВСУ над людьми при отступлении

ТАСС: ВСУ в Великой Новоселке убивали мирных жителей за отказ эвакуироваться
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) убивали мирных жителей, которых подозревали в лояльности к войскам России. О зверствах ВСУ сообщил ТАСС местный житель Дмитрий.

«Были случаи, что они [ВСУ] убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — заявил он. По словам Дмитрия, двух людей расстреляли на его улице, и еще несколько — на соседней. Мужчине удалось спрятаться.

Он добавил, что аналогичные ситуации происходили и в соседних селах.

Ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак рассказал, что в Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в ВСУ.

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