Житель Великой Новоселки рассказал о расправах ВСУ над людьми при отступлении

ТАСС: ВСУ в Великой Новоселке убивали мирных жителей за отказ эвакуироваться

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) убивали мирных жителей, которых подозревали в лояльности к войскам России. О зверствах ВСУ сообщил ТАСС местный житель Дмитрий.

«Были случаи, что они [ВСУ] убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — заявил он. По словам Дмитрия, двух людей расстреляли на его улице, и еще несколько — на соседней. Мужчине удалось спрятаться.

Он добавил, что аналогичные ситуации происходили и в соседних селах.

Ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак рассказал, что в Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в ВСУ.