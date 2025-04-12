Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время отступления из Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР) убивали мирных жителей, которых подозревали в лояльности к войскам России. О зверствах ВСУ сообщил ТАСС местный житель Дмитрий.
«Были случаи, что они [ВСУ] убили мирных граждан из-за злобы к тому, что [те] ожидали Российскую Федерацию. Нескольких человек расстреляли», — заявил он. По словам Дмитрия, двух людей расстреляли на его улице, и еще несколько — на соседней. Мужчине удалось спрятаться.
Он добавил, что аналогичные ситуации происходили и в соседних селах.
Ранее снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак рассказал, что в Великой Новоселке семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в ВСУ.