РИА Новости: Жители Великой Новоселки в ДНР прятали сына в подвале от ВСУ

В Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил снайпер 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ с позывным Сумрак.

«Перебегали в соседний дом, спустились в подвал. Через некоторое время в соседнем доме услышали хлопок, поняли, что прилетел "камикадзе". Услышали разговоры, поднялись из подвала и обнаружили, что к нам бегут гражданские», — рассказал собеседник агентства.

К Сумраку и его напарнику выбежала семья, состоявшая из двух пожилых женщин, мужчины 35-40 лет и мужчины лет 60. По его словам, жители увидели, где прятались бойцы, и побежали к ним за помощью. Военные пустили гражданских в подготовленный подвал, где была еда, вода и медикаменты, а также оказали медицинскую помощь одной из женщин. После этого штурмовики покинули подвал и отправились искать другое укрытие, чтобы не привлекать внимание противника.

«Когда уже на выходе с Великой Новоселки возвращались, также к ним зашли. Они все живы-здоровы, были рады нас видеть, приветствовали. На вопрос, почему не уезжали, они сказали, что выезда им военнослужащие ВСУ не дают. А они здесь оставались, так как прятали сына своего. Чтобы его не забрали воевать», — заключил собеседник агентства.

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