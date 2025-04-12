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04:34, 12 апреля 2025Интернет и СМИ

Призывавшая помогать ВСУ журналистка обжаловала статус иноагента

Призывавшая помогать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк обжаловала статус иноагента
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Журналистка Виктория Ивлева-Йорк (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов) решила обжаловать статус иностранного агента в Замоскворецком суде Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Судебное заседание назначено на 25 апреля. Административный истец: Ивлева-Йорк В.М., административный ответчик: министерство юстиции РФ», — рассказали агентству в суде.

Ивлева-Йорк была признана иноагентом в декабре прошлого года. Причиной внесения журналистки в реестр стали призывы оказывать финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ), а также публичные выступления против спецоперации (СВО).

Ранее известный российский журналист Алексей Пивоваров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) рассказал, как статус иностранного агента повлиял на его жизнь. По словам Пивоварова, из-за статуса иноагента он лишился части своих доходов от рекламы.

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