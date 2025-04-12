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04:29, 12 апреля 2025Мир

Трамп после обследования рассказал о советах от врачей

Трамп сообщил, что врачи дали ему немного советов о переменах в образе жизни
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал, что врачи в ходе планового медицинского обследования дали ему «немного» рекомендаций о переменах в образе жизни. Он высказался об этом на борту самолета по пути во Флориду.

«Немного есть», — заявил американский лидер.

Трамп пробыл в медицинском центре около четырех часов. Глава США прошел несколько процедур без анестезии и в сознании. Белый дом пообещал обнародовать выводы специалистов о состоянии здоровья политика.

Ранее газета The New York Times сообщила, что здоровье Трампа вызывает вопросы. Издание указало на связанные с сердцем риски, возможные последствия покушения, а также на снижение умственных способностей, естественное для возраста.

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