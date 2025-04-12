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04:56, 12 апреля 2025Культура

Умер режиссер первого «Рэмбо»

В возрасте 94 лет скончался режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevork Djansezian / Reuters

В возрасте 94 лет умер канадский режиссер Тед Котчефф. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на его сына Томаса.

«Он скончался от старости, мирно, в окружении родных и близких», — сказал сын режиссера.

Котчефф известен тем, что он снял фильм 1982 года «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли. Он также снял черную комедию 1989 года «Уикенд у Берни», а последним его фильмом стал выпущенный в 1995 году боевик «Стрелок». В 2017 году Котчефф написал мемуары о своей режиссерской карьере — «Director's Cut: My Life in Film».

Ранее на 79-м году жизни умер советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев. «Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — написал глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов.

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