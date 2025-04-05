На 79-м году жизни умер режиссер Семен Лосев

На 79-м году жизни умер советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев. Об этом сообщает 5 апреля глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

«Это невосполнимая утрата для нашего округа. Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — говорится в его публикации.

Ранее в этот же день скончался советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков. Ему было 69 лет.