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19:53, 5 апреля 2025Культура

Умер режиссер Семен Лосев

На 79-м году жизни умер режиссер Семен Лосев
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

На 79-м году жизни умер советский и российский режиссер, педагог и театральный деятель Семен Лосев. Об этом сообщает 5 апреля глава администрации Старооскольского городского округа Владимир Жданов в своем Telegram-канале.

«Это невосполнимая утрата для нашего округа. Семен Михайлович был не просто талантливым руководителем, но и человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры Старого Оскола», — говорится в его публикации.

Ранее в этот же день скончался советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков. Ему было 69 лет.

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