Умер сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги»

Сценарист фильмов «9 рота» и «Стиляги» Юрий Коротков умер в возрасте 69 лет

Советский и российский детский писатель, кинорежиссер и сценарист Юрий Коротков умер в возрасте 69 лет, сообщила журналистка Арина Бородина в своем Telegram-канале.

«В июне исполнилось бы 70… Друзья и коллеги скорбят. Короткова любили все, кто с ним пересекался в мире кино и вместе работал. Мои соболезнования всем, кто знал и дружил с Юрием Коротковым», — сообщила журналистка.

Ранее режиссер фильма «Лунная радуга» Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет. С 1983 года Ермаш являлся режиссером киностудии «Мосфильм». Зрителям он известен по фильмам «Возвращение доктора» и «Конец вечности».