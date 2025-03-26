Умер режиссер Андрей Ермаш

Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет

Режиссер фильма «Лунная радуга» Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

С 1983 года Ермаш являлся режиссером киностудии «Мосфильм». Зрителям он известен по фильмам «Возвращение доктора» и «Конец вечности». За картину «Лунная дорога» в 1984 году был удостоен приза за лучшую режиссуру среди молодых кинематографистов на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов в Мадриде.

Ранее сообщалось, что советская актриса Ольга Лысенко, известная по роли в картине «Сыновья уходят в бой», ушла из жизни в возрасте 83 лет.