Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:16, 26 марта 2025Культура

Умер режиссер Андрей Ермаш

Режиссер Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет
Ольга Коровина

Фото: Globallookpress.com

Режиссер фильма «Лунная радуга» Андрей Ермаш ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов России.

С 1983 года Ермаш являлся режиссером киностудии «Мосфильм». Зрителям он известен по фильмам «Возвращение доктора» и «Конец вечности». За картину «Лунная дорога» в 1984 году был удостоен приза за лучшую режиссуру среди молодых кинематографистов на Международном Кинофестивале научно-фантастических фильмов в Мадриде.

Ранее сообщалось, что советская актриса Ольга Лысенко, известная по роли в картине «Сыновья уходят в бой», ушла из жизни в возрасте 83 лет.

    Комментарии отключены
    Последние новости

    Основатель агрохолдинга «Русагро» задержан

    ЖКХ в России призвали модернизировать

    Проклова захотела сыграть с Ефремовым после его УДО

    В России предложили чипировать домашних питомцев в обязательном порядке

    В офисах агрохолдинга «Русагро» начались обыски

    Названа настоящая причина ярости Трампа на своего советника

    Посол по особым поручениям МИД прокомментировал гибель военкора Первого канала

    Сербия понадеялась на помощь ФСБ в разрешении скандала с подавлением протестов

    Россияне заметили «таинственные спирали» в небе

    Названы особенности «ядерного кошмара» США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше