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16:41, 25 марта 2025Культура

Умерла звезда фильма «Снегурочка»

Актриса Ольга Лысенко ушла из жизни в возрасте 83 лет
Ольга Коровина
Ольга Лысенко

Ольга Лысенко. Фото: РИА Новости

Советская актриса Ольга Лысенко, известная по роли в картине «Снегурочка», ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов России.

«Ушла из жизни член Союза кинематографистов России, замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко. Светлая память!» — сказано в публикации пресс-службы. Сообщается, что прощание с артисткой состоится 26 марта.

Лысенко приняла участие в съемках около 40 фильмов и исполнила немало главных ролей — том числе в картинах «Я купил папу», «Проверено — мин нет» и «Сыновья уходят в бой».

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет. Звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни из-за рака крови третьей стадии.

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