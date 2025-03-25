Умерла звезда фильма «Снегурочка»

Актриса Ольга Лысенко ушла из жизни в возрасте 83 лет

Советская актриса Ольга Лысенко, известная по роли в картине «Снегурочка», ушла из жизни в возрасте 83 лет. Об этом сообщает Telegram-канал Союза кинематографистов России.

«Ушла из жизни член Союза кинематографистов России, замечательная актриса театра и кино Ольга Георгиевна Лысенко. Светлая память!» — сказано в публикации пресс-службы. Сообщается, что прощание с артисткой состоится 26 марта.

Лысенко приняла участие в съемках около 40 фильмов и исполнила немало главных ролей — том числе в картинах «Я купил папу», «Проверено — мин нет» и «Сыновья уходят в бой».

Ранее сообщалось, что народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет. Звезда «Гусарской баллады» ушла из жизни из-за рака крови третьей стадии.