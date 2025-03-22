Скончалась звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти актрисы могла стать онкология. В январе ей экстренно потребовалась помощь врачей — народная артистка пожаловалась на сильные боли в голове и в теле.

Уточнялось, что Голубкина перестала вставать с кровати из-за слабости и отказывается от помощи близких. Также тогда у актрисы зафиксировали заметное снижение веса.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».