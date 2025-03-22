Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:50, 22 марта 2025Культура

Скончалась звезда «Гусарской баллады» Лариса Голубкина

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Народная артистка РСФСР Лариса Голубкина скончалась в возрасте 85 лет. Об этом сообщил телеведущий Андрей Малахов в Telegram.

«Полчаса назад пришла новость о том, что ушла из жизни моя подруга, звезда "Гусарской баллады", великолепная актриса Лариса Голубкина», — написал он.

По данным Telegram-канала Shot, причиной смерти актрисы могла стать онкология. В январе ей экстренно потребовалась помощь врачей — народная артистка пожаловалась на сильные боли в голове и в теле.

Уточнялось, что Голубкина перестала вставать с кровати из-за слабости и отказывается от помощи близких. Также тогда у актрисы зафиксировали заметное снижение веса.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина известна по ролям в картинах «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане», «Дайте жалобную книгу», «День счастья» и «Трагедия века».

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о сбитом МиГ-29 ВСУ

    Зеленский прибыл на границу ДНР

    В ЕС раскрыли причину многомиллиардных расходов на оборону

    Раскрыта причина кончины актрисы Ларисы Голубкиной

    Трампу напомнили об уникальности России

    Внешность участников конкурса красоты для мужчин рассмешила зрителей

    В России рассказали об угрозах солдатам ВСУ за отступление из Курской области

    Минобороны рассказало об ударах по военным объектам ВСУ

    Жительница Курской области рассказала о случаях мародерства

    Мужчина заживо сгорел у Вечного огня в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше