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10:12, 22 января 2025Культура

Звезде «Гусарской баллады» экстренно потребовалась помощь врачей

Shot: Актрисе Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь врачей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народной артистке РСФСР, звезде комедии «Гусарская баллада» Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, актриса пожаловалась на сильные боли в голове и в теле. Отмечается, что Голубкина не может спать без снотворного, ей регулярно ставят обезболивающие уколы и дают лекарства, чтобы блокировать болевые ощущения. «У актрисы зафиксировали заметное снижение веса. Помимо того, у нее пролежни», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Голубкина перестала вставать с кровати из-за слабости и отказывается от помощи близких. В ближайшее время будет решаться вопрос о ее госпитализации, пишет канал.

Ранее сообщалось, что актрисе был присвоен паллиативный статус на фоне онкологического заболевания.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».

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