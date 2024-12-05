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09:42, 5 декабря 2024Культура

Звезде «Гусарской баллады» экстренно потребовалась помощь врачей

Mash: к актрисе Ларисе Голубкиной экстренно приехала бригада паллиативной помощи
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Народной артистке РСФСР, звезде комедии «Гусарская баллада» Ларисе Голубкиной экстренно потребовалась помощь врачей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, ранее актрисе был присвоен паллиативный статус на фоне онкологического заболевания. Отмечается, что на днях у Голубкиной начались сильные боли, при этом ей не помогали препараты, назначенные медиками. Бригада паллиативной помощи выдала ей дома мощный анальгетик, который стабилизировал состояние.

На данный момент Голубкина восстанавливается.

Помимо «Гусарской баллады» Эльдара Рязанова, Голубкина снялась в таких фильмах, как «Дайте жалобную книгу», «День счастья», «Трое в лодке, не считая собаки», «Сказка о царе Салтане» и «Трагедия века».

Ранее сообщалось, что актриса театра и кино Ирина Муравьева попала в больницу из-за резких болей в кишечнике.

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