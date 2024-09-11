Новый способ платежа потеснит банковские карты

Банкир Хромов: в России будет расти доля оплаты через СБП и pay-сервисы банков

В 2024 году доля оплаты через системы быстрых платежей (СБП), а также собственные pay-сервисы банков составит 20 процентов от всего безналичного оборота. Об этом заявил вице-президент Т-банка Сергей Хромов, его цитируют «Ведомости».

По мнению Хромова, в 2025 году эта доля увеличится уже до 30 процентов, а в 2026 году — до 35 процентов.

В свою очередь, управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин предположил, что общая доля некарточного оборота может вырасти до 30 процентов к 2025 году. Однако расти будут в основном pay-сервисы банков, а не СБП.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина констатировала, что в настоящее время нет надобности повышать лимит бесплатных переводов между россиянами в СБП. Сегодня он составляет 100 тысяч рублей.

В конце июня стало известно, что несколько крупных российских банков решили объединиться в консорциум для создания единого платежного QR-кода.