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18:11, 4 июля 2024Экономика

Набиуллина рассказала о лимите бесплатных переводов по СБП

В Центробанке не нашли необходимости в росте лимита бесплатных переводов по СБП

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Банк России пока не видит необходимости повышать лимит бесплатных переводов между россиянами в Системе быстрых платежей (СБП), составляющий сейчас 100 тысяч рублей. Соответствующее заявление председателя Центробанка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной приводит «Интерфакс».

«Когда речь идет о переводах другим лицам, родственникам, друзьям, в целом физическим лицам, мы видим, что в основном потребности в такого рода переводах покрываются этим лимитом», — сказала она. Глава регулятора отметила, что возвращение к указанному вопроса станет возможным при росте среднего чека по переводам.

Набиуллина также напомнила об увеличении лимита бесплатных переводов между своими счетами из одного банка в другой через СБП до 30 миллионов рублей. По ее словам, эта мера помогает россиянам свободнее распоряжаться своими деньгами, в том числе легко переводя средства между кредитными организациями, предлагающими разные условия по депозитам.

Сам закон вступил в силу в начале мая, вскоре после этого ЦБ увеличил для граждан лимит одной операции в СБП с одного миллиона рублей до 30 миллионов.

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